شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنتعش بعد رفع الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مقتفية أثر صعود وول ستريت الليلة الماضية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا لكنه هدأ الرهانات على تشديد كبير، مع انتعاش المعنويات أكثر بفضل سلسلة من الأرباح الكبيرة.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 بالمئة، ليعكس الكثير من الخسائر التي تكبدها حتى الآن هذا الأسبوع.

قفزت أسواق الأسهم العالمية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول استبعد صراحة رفع 75 نقطة أساس في اجتماع قادم.

وصعدت أسهم التكنولوجيا 3.2 بالمئة، الأعلى بين القطاعات الأوروبية، تليها أسهم شركات صناعة السيارات والأسهم الصناعية.

وقفز سهم إيرباص 7.1 بالمئة بعد إعلانها عن أرباح تفوق المتوقع في الربع الأول ومع تأكيد شركة صناعة الطائرات خططا غير مسبوقة لزيادة إنتاج الطائرات ضيقة البدن بنسبة 50 بالمئة.

وصعد سهم شركة شل العملاقة للنفط 2.9 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح قياسية في الربع الأول بلغت 9.13 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز.