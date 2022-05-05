شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس فى السوق العالمى والمحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري، وذلك مع تغيرات عدة في سعر الذهب عالميا وعدم استجابة سعر الذهب في مصر للتطورات التي تشهدها أونصة الذهب وتراجعها إلى مستويات 1860 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 986 جنيها.

عيار 21 سجل 1150 جنيها.

عيار 24 سجل 1314 جنيها.

الجنيه الذهب 9200 جنيها

أسعار الذهب أمس الأربعاء، شهدت تراجع في البورصة العالمية مع زيادة العائدة على سندات الخزانة الأميركية ورفع وشيك لسعر الفائدة، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس، وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 865.31 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1866.10 دولار للأونصة.وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمركزي الأميركي قرارها اليوم الأربعاء.وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع سعر الفائدة في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.