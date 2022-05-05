شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، استقرار أسعار كيلو الفراخ البيضاء عند متوسط سعر 41 – 42 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وتختلف من محافظة إلى أخرى، مع تراجع محدود في الطلب عقب انتهاء شهر رمضان، ويبلغ سعر كيلو الدواجن تسليم المستهلك 46 جنيها ويختلف من منطقة إلى أخرى.

تفاصيل أسعار الدواجن والبيض.

كتكوت أبيض 9 جنيهات

كتكوت ساسو 5 جنيهات

كتكوت بلدى 4 جنيهات

كتكوت هجين 4 جنيهات

كتكوت فيومى 4 جنيهات

فيومى على وشه 4.5 جنيه

بط مولر 14 جنيها

بط مسكوفى 14 جنيها

بط بيور 11 جنيها

وشهدت أسعار البيض في مصر أيضا استقرار ملحوظ، فبالنسبة لكرتونة البيض الأبيض 48.5 جنيه والبيض الأحمر 54.5 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي 61 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن الجملة والمزارع ويصل السعر للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.

كافة منافذ وزارة التموين والزراعة تعمل على مدار الساعة لتوفير احتياجات الأسواق المختلفة من اللحوم وكذلك البيض وكافة السلع، مما يخلق وفر في السلع ومن ثم استقرار الأسعار.