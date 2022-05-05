شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الطلب على الخضروات فى أيام العيد.. تفاصيل الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الخضروات في الغرفة التجارية، تراجع الطلب على الخضار في أيام عيد الفطر، حيث يسجل كيلو الطماطم 5.5 إلى 11 جنيه للكيلو، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 3 إلى 5 جنيهات بزيادة جنيه واحد.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5 إلى 8 جنيهات بزيادة جنيه واحد، والجزر من 1.5 إلى 4 جنيهات والباذنجان البلدى 3.5 إلى 6 جنيهات والرومى 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 4.5 إلى 5.5 جنيهات والفلفل الحامى 4.5 إلى 5.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البسلة 4 إلى 7 جنيهات وسعر السبانخ 3 إلى 5 جنيهات والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 1.5 إلى 3.5 جنيه، والثوم 4 إلى 7 جنيهات والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والفول الأخضر 3 إلى 6 جنيهات.

ورق عنب 10 إلى 14 جنيها ورق عنب بلدي 8 إلى 12 جنيها والبصل الأخضر "الربطة" 2 جنيها والكابوتشى 3.5 إلى 4.5 جنيه، الخس 3 رابطات 10 جنيهات، كرنب أحمر 6.5 جنيه.