شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند اكتشاف رائحة الغاز بمنزلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من التعليمات والإرشادات للحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك في حال وجود ترسيب للغاز بمنزلك، حيث إنه في هذه الحالة لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف، ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب وفيما يلى أهم الإرشادات والتعليمات والتي كانت كالتالى.

1- إخلاء المنطقة من جميع الأشخاص.

2- إحكام غلق صمام الغاز.

3- إطفاء مصادر الإشعال القريبة.

4- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب.

5- الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 129 وذلك من أجل القيام باكتشاف التسريب والعمل على إصلاحه فوراً.