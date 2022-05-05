شكرا لقرائتكم خبر عن 12.44 مليار جنيه لقطاع النقل بمحافظة الإسكندرية لتنفيذ 9 مشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات فى جميع محافظات الجمهورية لتوفير حياة لائقة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 21/2022، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 12.44 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 47.8%،

ومن المستهدف تنفيذ 9 مشروعات منها تطوير ميناء الإسكندرية، إعادة تأهيل ترام الرمل محطة فيكتوريا/المنشية، تطوير الرياح البحيري/ترعة النوبارية. ورصدت وزارة التخطيط لقطاع البترول بقيمة 3،9 مليار جنيه بنسبة 15%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 3.2 مليار جنيه بنسبة 12.3%، ويخص قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 2.95 مليار جنيه بنسبة 11.3%، وقطاع التنمية المحلية 1.25 مليار جنيه بنسبة 4.8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 2.3 مليار جنيه بنسبة 8،8%. وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية فى خطة 21/2022 تتمثل فى توجيه نحو 1.39 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 54 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة والتى يبلغ عددها 100 مشروعا فى توجيه نحو 200 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق ورصف الطرق والشوارع ورفع كفاءة الكورنيش، إلى جانب توجيه 139 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكة الكهرباء، وفى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فمن المستهدف تنفيذ 45 مشروعًا تنمويًا منها إحلال وتجديد مبانى الجامعة الأهلية بالإسكندرية ببرج العرب، واستكمال الجامعة التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، إلى جانب إنشاء جامعة سنجور ببرج العرب بالمحافظة،

أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 313 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 21/2022 تبلغ 26 مليار جنيه بنسبة زيادة 44.4% عن خطة عام 20/2021.