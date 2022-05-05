شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3 % انخفاضا في الصادرات الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، أمس الأربعاء، تراجع الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مارس، حيث انخفضت بنسبة 3.3 %، بينما زادت الواردات 3.4 %.

وتوقع استطلاع تراجع الصادرات بنسبة 2 % على أساس شهري.

وذكر المكتب، في بيان، أن الصادرات إلى روسيا تراجعت بنسبة 62.3 % في مارس، مقارنة مع فبراير، بسبب العقوبات المفروضة على موسكو نتيجة الأزمة في أوكرانيا.

وأفاد المكتب بأن ألمانيا حققت فائضا تجاريا معدلا على أساس موسمي بلغ 3.2 مليار يورو (3.4 مليار دولار)، مقابل توقعات بفائض 9.8 مليار يورو.