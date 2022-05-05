شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التراجع من أعلى مستوى في 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مؤشر الدولار، أمس الأربعاء، التراجع عن أعلى مستوى في 20 عاما، بعد أن استوعب بالفعل توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة وحوالي 250 نقطة أساس بنهاية العام.

وشهدت أسواق العملات تعاملات شديدة التقلب في الأسابيع القليلة الماضية، قفز خلالها الدولار لأعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات المنافسة.

وتراهن أسواق المال على أن المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة إلى ما يصل إلى 3.6 % بنهاية 2023 لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما. وبعدما بدأ البنك دورة رفع الفائدة بالفعل في مارس، من المتوقع أن يزيدها بمقدار 50 نقطة أساس علاوة على زيادتين أخريين مماثلتين في الاجتماعين المقبلين.

ورفعت تلك الرهانات مؤشر الدولار الشهر الماضي بنسبة 5 % إلى أن وصل إلى 103.93، لكنه تراجع منذ ذلك الحين 0.3 % عن تلك المستويات. وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، سجل 103.39 بما يشكل تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات.

كانت قوة الدولار قد ضغطت على العملات الأخرى ودفعت اليورو في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في عقدين قرب 1.0469 دولار. وتم تداول اليورو، أمس الأربعاء، عند 1.0512 دولار.