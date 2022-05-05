شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مع رفع وشيك للفائدة وزيادة عائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية، مما أثر سلبًا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 865.31 دولار للأوقية بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1866.10 دولار للأوقية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أمس الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 22.54 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 % إلى 962.60 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 2252.51 دولار للأوقية.