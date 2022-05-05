شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز 3 %.. و«أوبك+» تتوقع تباطؤ نمو الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط، أمس الأربعاء، مع إعلان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، خططا للاستغناء التدريجي عن واردات النفط الروسي؛ مما عوّض أثر المخاوف من تراجع الطلب من الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار للبرميل أو 2.8 % مسجلة 107.91 دولار للبرميل وسط تداولات بكميات قليلة بسبب عطلة في الصين واليابان. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو 3 % إلى 105.43 دولار للبرميل.

واقترحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، حظرًا تدريجيًا على النفط الروسي؛ بسبب الأزمة الأوكرانية، إضافة لفرض عقوبات على أكبر بنك روسي.

وشملت الإجراءات التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، الاستغناء خلال ستة أشهر عن الخام الروسي، وعن منتجات التكرير بنهاية 2022. وتعهدت فون دير لين بتقليل أثر ذلك على الاقتصادات الأوروبية.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل. وذلك أكبر من المتوقع في الاستطلاع الذي يقدر أن الانخفاض سيكون بمقدار 800 ألف برميل.

وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بنحو 2 % بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة كوفيد- 19، والتي قلصت خطط السفر خلال عطلة عيد العمال.

وأظهر تقرير أن تحالف أوبك+ يتوقع فائضا قدره 1.9 مليون برميل يوميا في 2022، بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط هذا العام.

وتوقع التقرير، الذي تم إعداده قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، أمس الأربعاء، أيضا أن تتجاوز مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأخير، المتوسط في 2015-2019 بشكل طفيف.

ويعكس تعديل التقديرات توقعات بنمو أضعف للطلب على النفط اعتمدتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري عن الخام لشهر أبريل.

وتتوقع أوبك الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 3.67 مليون برميل يوميا، بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

واستشهدت المنظمة بتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم مع صعود أسعار النفط الخام وعودة ظهور السلالة أوميكرون المتحورة في الصين، كأسباب لتعديل التوقعات.