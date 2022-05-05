شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ الشرقية تستحوذ على 68 % من صادرات المنافذ البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن تصدر ميناء الجبيل الصناعي بالمنطقة الشرقية كأعلى منفذ من المنافذ الجمركية تصديرا للسلع بقيمة 5.1 مليار ريال خلال فبراير التي عبرت من خلالها البضائع بنسبة 65 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 والتي بلغت 3.1 مليار ريال، مشيرة إلى أن ميناء جدة الإسلامي جاء ثانياً بقيمة 3.2 مليار ريال، بينما جاء ميناء الجبيل ثالثا بقيمة 2.8 مليار ريال، ثم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رابعاً بقيمة 2.7، في حين جاء منفذ البطحاء البري خامس المنافذ في المملكة تصديراً للسلع بقيمة 1.9 مليار ريال.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء استحوذت المنافذ البحرية في المملكة على نسبة 77.8 % من صادرات السلع في المملكة خلال فبراير 2022 بقيمة 19 مليار ريال من إجمالي 24.4 مليار ريال كإجمالي الصادرات غير البترولية في المملكة، بينما جاءت المنافذ البرية ثانياً بقيمة 3.6 مليار ريال مستحوذة على 15 % من إجمالي الصادرات من خلال المنافذ، وصدرت المنافذ الجوية في المملكة ما قيمته 1.7 مليار ريال في فبراير.

الجدير بالذكر أن موانئ المنطقة الشرقية الخمسة المتمثلة في (ميناء الجبيل الصناعي، وميناء الملك عبدالعزيز، وميناء الجبيل، وميناء رأس الخير، وميناء رأس تنورة) صدرت ما نسبته 67.9 % من إجمالي صادرات موانئ المملكة بقيمة 12.9 مليار ريال خلال فبراير، مما يعطي أهمية بالغة لما تمثله المنطقة على خارطة الصادرات السعودية.

وكانت هيئة الإحصاء قد أظهرت في تقرير لها ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة في شهر فبراير الماضي بنسبة 64.7 %، إذ بلغت قيمتها 108.4 مليار ريال، مرتفعة 65.8 مليار ريال عن الشهر المماثل من 2021، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بنحو 36.8 مليار ريال بنسبة 78.1 %، مؤكدة أن الصادرات غير البترولية للمملكة سجلت ارتفاعا بنسبة 31 %، في فبراير 2022، مسجلة 24.4 مليار ريال، مقابل 18.7 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بنحو 0.2 مليار ريال وبنسبة 0.7 %، على أساس شهري، مقارنة بيناير الماضي.