شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما»، أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في مارس الماضي بلغت نحو 2.134 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 2.1 %، مقارنة بـ 2.090 تريليون ريال في فبراير 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي، بنسبة 14 %، مقارنة بـ1.871 تريليون ريال في مارس من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بلغ في مارس الماضي نحو 2.059 تريليون ريال، مرتفعًا بنسبة قدرها 2.2 %، مقارنة بـ2.014 تريليون ريال في فبراير، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 14 %، مقارنة بـ1.806 تريليون ريال في مارس من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن قيمة القروض والسلف والسحوبات على المكشوف من الائتمان المصرفي في مارس الماضي بلغت نحو 2.044 تريليون ريال، مقارنة بـ 2 تريليون ريال في فبراير، مرتفعة بنسبة 2.2 %، بينما زادت على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.792 تريليون ريال في مارس 2021 بنسبة 14.1 %.

ولفتت النشرة إلى أن قيمة الكمبيالات المخصومة من الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في مارس الماضي بلغت 14.671 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 1.6 5، مقارنة بـ14.436 مليار ريال في فبراير 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي، بنسبة 5.7 % مقارنة بـ 13.876 مليار يال في مارس من العام الماضي.

وذكرت النشرة أن قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بلغت في مارس الماضي نحو 74.460 مليار ريال، مقارنة بـ 75.300 مليار ريال في فبراير 2022، منخفضة بنسبة 1.1 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي، مقارنة بـ64.827 مليار ريال في مارس من عام 2021 بنحو 14.9 %.

ووفقًا للنشرة الإحصائية فإن مطلوبات المصارف في الربع الثاني من العام الماضي بلغت نحو 1.933 تريليون ريال، فيما بلغت في الربع الثالث نحو 1.985 تريليون ريال، بينما بلغت في الربع الرابع 2.034 تريليون ريال.

وبحسب النشرة بلغ الائتمان المصرفي في الربع الثاني من العام الماضي نحو 1.864 تريليون ريال، وفي الربع الثالث 1.917 تريليون ريال، وفي الربع الرابع نحو 1.964 تريليون ريال.