شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تطوير مصانع الأسمدة العامة.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لسرعة الانتهاء من دراسات جدوى تطوير عدد من شركات الأسمدة على رأسها تطوير مصانع كيما القديمة، وتطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس، بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير شركة الدلتا للأسمدة بطلخا.

1 – من المتوقع أن تتولى شركة تكنومينت الإيطالية تطوير مصانع كيما القديمة بنحو 250 مليون دولار.

2 – جار تنفيذ مشروع امونيا خضراء بشركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

3 – تبلغ تكلفة المشروع نحو 600 مليون دولار.

4 – يتم تحديث مصانع النصر للأسمدة القديمة ورفع كفاءتها.

5 – تدرس شركة "تكنيب" Technip الإيطالية تطوير مصانع الدلتا للأسمدة.

6 - تشمل الدراسة أعمال التفتيش الهندسي والتقييم الفني لحالة المعدات في مصانع الشركة والتكلفة التقديرية للتطوير.

7 – تسعى الشركة لتحديد احتياجات التطوير لزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وتخفيض معدلات استهلاك الغاز، مع ضرورة مراعاة التوافق التام مع الاشتراطات والمعايير البيئية.

يشار إلى أن القابضة الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى طرحت في فبراير 2022 مناقصة بين الشركات العالمية لدراسة وتحديد الأعمال المطلوبة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة وبيان التكلفة التقديرية، حيث تم قبول العرض الفني والمالي المقدم من الشركة الإيطالية.