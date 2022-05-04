عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% لأول مرة منذ عام 2000

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، والنسبة الأعلى منذ عام 2000، بحسب وكالة بلومبرج.

وهذه المرة الثانية التي يرفع المركزي الأمريكي الفائدة منذ عام 2018.

وفي مارس الماضي رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% لتصبح 0.5% لأول مرة منذ 2018، للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

والزيادة في سعر الفائدة اليوم هي الأعلى منذ عام 2000.

وكان الفيدرالي عقد اجتماعا استمر لمدة يومين، وسط توقعات باتخاذه قرار برفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.