شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفز الروبل الروسي اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار الأمريكي واليورو، محتفظا بالدعم من قيود صارمة على رأس المال بينما اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 6.6 بالمئة أمام الدولار عند 66.30، وهو أقوى مستوى له منذ مارس آذار 2020 .

وصعد 5.8 بالمئة مقابل اليورو إلى 70.44، بعد أن لامس في وقت سابق 69.80 وهو أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 2020 .