شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز بالسـوق الأمريكية لـ 4.69 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المتوسط الشهري للسـعر الفـوري للغاز الطبيعي المسجل فـي مركـز هنـري بالسـوق الأمريكي خلال شهر فبراير 2022 إلى 4.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية مارس 2022.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، إلى انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسـيـل فـي اليـابـان خـلال شهر يناير 2022 بمقدار 0.60 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 13.73 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية.

تابع التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسـيـل فـي كوريا الجنوبية بمقدار 4.71 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية ، ليصـل إلـى 21.86 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية.

وارتفـع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسـيـل فـي تايوان بمقـدار 4.08 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية ، ليصل إلى 21.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.