شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب هبوطا بقيمة 5 جنيهات في التعاملات المسائية وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1145 جنيها للجرام، وسط تراجع في أونصة الذهب بالبورصة العالمية إلى مستويات 1865 دولارا.

أسعار الذهب في مصر الآن، تسجل 1145 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا ومبيعًا في مصر، وعيار 18 يسجل 980 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 24 وهو ذهب السبائك 1308 جنيهات للجرام، والجنيه الذهب بلغ 9160 جنيها .

الذهب متأثر بقوة بأسعار الدولار في السوق الموازية، حيث يرفض التجار التفريط في الذهب وذلك مع استمرار التحرك في الدولار، لذلك جرى رفع أسعار الذهب لمستويات قياسية رغم توقف التداول العالمي على الذهب وثبات سعر أونصة الذهب.

أسعار الذهب تشهد تراجعا ملحوظا في البورصات العالمية، وذلك مع اقتراب البنك الفيدرالي الأمريكي من إقرار رفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء بنسبة 0.5% وهو ما دفع الدولار للصعود لأعلى مستوى في 20 سنة أمام العملات الأخرى وهذا ضغط على أونصة الذهب لتنزل لمستوى 1868 دولارا مقابل مستويات 1896 دولارا مطلع هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها المصنعية أو الضريبة، مما يجعل سعر جرام الذهب يضاف عليه قرابة 60 جنيها تقريبًا متوسطة مصنعية للجرام.