شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية سريلانكا: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال علي صبري وزير مالية، سريلانكا أمام البرلمان اليوم الأربعاء، إن بلاده قد تحتاج إلى عامين للخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، مضيفا أن الدولة "تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن سريلانكا تجري حاليا محادثات مع دول أخرى ومؤسسات تمويل للحصول على قرض مؤقت تتراوح قيمته بين 3 و4 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تعين الحكومة مستشارين ماليين وقانونيين خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تحتاج إلى نحو ستة أشهر للوصول إلى اتفاق بشأن قرض وبرنامج إصلاح اقتصادي جديدين مع صندوق النقد الدولي.