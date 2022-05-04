شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحظر تدريجي على النفط الروسي من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء حظرا تدريجيا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، في الجولة السادسة من العقوبات، فيما تواصل روسيا الضغط على أوكرانيا.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم أن موسكو تركز على تعزيز سيطرتها العسكرية والسياسية على المنطقة التي استولت عليها حتى الآن، بعد حوالي عشرة أسابيع من الحرب وبعد أن حققت القوات مكاسب هامشية فقط في الشرق.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لم تتقهقر، بل إنها تحقق بعض المكاسب على الأرض.

لكن روسيا وسعت نطاق ضرباتها الصاروخية، مستهدفة المنطقة الواقعة أقصى غرب أوكرانيا.