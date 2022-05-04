شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع الذهب وترقب الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة، لعل ابرزها ارتفاع سعر الذهب في مصر وكذلك تقرير عن ترقب نتائج اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي والاتجاه لتحريك الفائدة 0.5 %.

376 عدد المراكز التكنولوجية المطورة بالأحياء والمدن حتى مارس 2022

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن إنجازات تطوير الخدمات الحكومية و البنية المعلوماتية ( التحول الرقمى ) المحققة حتى شهر مارس 2022.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه و متابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة بالأحياء والمدن بلغ 376 مركز حتى مارس 2022 تقدم 289 خدمة على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي المراكز التكنولوجية المطورة بالمدن العمرانية الجديدة 22 مركز حتى مارس 2022 تقدم 144 خدمة.



ماذا يحدث بعد رفع الفائدة الأمريكية ماذا يحدث بعد رفع الفائدة الأمريكية أسواق العالم تترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يجرى إعلان تفاصيله اليوم الأربعاء، ورغم أن الجميع متأكد من اتجاه رفع الفائدة في الولايات المتحدة 0.5% إلا أن البورصات والأسهم والذهب والعملات المختلفة أمام الدولار ستكون صاحبة النصيب الأكبر من التأثيرات فماذا يمكن أن يجرى بعد هذا الاجتماع؟. خالد عبد القادر الخبير الاقتصادي، يرى أن تحريك الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر على قرارات البنوك المركزية في العالم كله، فمجرد اعلان الفائدة برفعها فستشهد موجة رفع للفائدة لدى أغلب دول العالم، وهذا طبيعي في كل اجتماع نشهد فيه تغير في الفائدة يعقبه بالتأكيد تغيرات في أغلب دول العالم. وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن الدولار قفز لأعلى مستوى في 20 سنة خلال تداولات أمس، مع الاتجاه لرفع الفائدة، والأمر هنا مرتبط بعدة مؤشرات، فرفع الفائدة يعني مزيد من القوة للدولار أمام سلة العملات الرئيسية. وبسؤاله عن تراجع الدولار في تداولات أمس عالميًا، قال" مؤشر الدولار في أواخر التعاملات سجل 103.482، منخفضا 0.25% بعد أن وصل يوم الخميس إلى 103.93، وهو أعلى مستوى منذ 2002 ولكن مع إعلان القرار برفع الفائدة فإن العملة الأمريكية ستسجل صعوداً جديداً مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتقليص برامج الدعم والتحفيز والاتجاه لاستخدام كل الوسائل لكبح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تسجيل مستويات هي الأعلى منذ 4 عقود بحسب قوله. وعن مستقبل الذهب، قال "الذهب يتراجع بفعل رفع الفائدة في الظروف الطبيعية وسنشهد مزيد من الهبوط بعد انخفاض ملحوظ على مدار أسبوع لكن قد يكون التراجع مؤقت ونشهد عودة الارتفاع مجددا في ظل استمرار التصعيد والحرب الاقتصادية على روسيا والتوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية.

رغم تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، لمستويات 1868 دولار للأونصة، إلا أن أسعار الذهب في مصر سجلت مستويات مرتفعة 10 جنيهات عند المقارنة بتداولات الذهب صباح أمس الثلاثاء، وذلك بسبب رفع الأسعار من قبل التجار دون الالتزام بسعر الشاشة العالمية للذهب. أسعار الذهب تشهد تراجع ملحوظ في البورصات العالمية وذلك مع اقتراب البنك الفيدرالي الأمريكي من إقرار رفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء بنسبة 0.5% وهو ما دفع الدولار للصعود لأعلى مستوى في 20 سنة أمام العملات الأخرى وهذا ضغط على أونصة الذهب لتنزل لمستوى 1868 دولار مقابل مستويات 1896 دولار مطلع هذا الأسبوع.

2 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة 2 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز تنمية المشروعات مول ما يزيد على 60 ألف مشروع صغير ومتناهى خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 2 مليار جنيه مما أتاح ما يزيد على 105 ألف فرصة عمل. وأضافت في بيان اليوم، أن أنشطة الجهاز خلال هذه الفترة اعتمدت على عدد من المحاور التي تتفق مع خطة الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومنها التركيز على محافظات الوجه القبلى والمناطق الحدودية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والطاقات البشرية من الشباب والسيدات حيث حظيت هذه المحافظات بنسبة تزيد على 50% من اجمالى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما تم الاهتمام بتوفير موارد اقتصادية أفضل للسيدات حيث بلغت نسبة التمويل للمرأة 48% من إجمالي التمويل الذى وفره الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضحت أنه تم تشجيع المواطنين على بدء مشروعات صغيرة جديدة حيث تم تمويل ما يزيد على 3 آلاف مشروع بنسبة تبلغ 37% من إجمالى المشروعات الصغيرة الجديدة الممولة خلال نفس الفترة كما استفاد المواطنون في الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة تبلغ 36% من اجمالى التمويل.

توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية آخر 8 سنوات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي أدى لزيادة عددالمستفيدين من هذه الخدمة بوتيرة سريعة، موضحاً أن هناك نحو 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعى في منازلهم فى جميع محافظات مصر.

وأوضح الملا، أنه في إطار تنفيذ المشروع القومى لإاستخدام الغاز الطبيعى في المنازل وكوقود للسيارات، نجح قطاع البترول فى تحقيق طفرة باستخدامات الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ 8 الماضية، بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطن، لافتاً إلى أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي على مدار 42 عاما قد تحقق في آخر 8 سنوات فقط، حيث تم توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة، انعكاساً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الجهود للتوسع في الخدمة، ويتم حالياً توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعى ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.4 مليون وحدة سكنية، حالياً على مستوى الجمهورية.