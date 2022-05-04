شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أوبك+ ينتهى دون تعديلات على توقعات نمو الطلب على النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ ينتهي دون تعديلات على توقعات نمو الطلب على النفط.

فيما هبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2001.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2001.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات البنزين الأمريكي تهبط 2.2 مليون برميل، موضحة أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي يهبط 3.1 مليون برميل.