شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية آخر 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي أدى لزيادة عددالمستفيدين من هذه الخدمة بوتيرة سريعة، موضحاً أن هناك نحو 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعى في منازلهم فى جميع محافظات مصر.

وأوضح الملا، أنه في إطار تنفيذ المشروع القومى لإاستخدام الغاز الطبيعى في المنازل وكوقود للسيارات، نجح قطاع البترول فى تحقيق طفرة باستخدامات الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ 8 الماضية، بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطن، لافتاً إلى أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي على مدار 42 عاما قد تحقق في آخر 8 سنوات فقط، حيث تم توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة، انعكاساً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الجهود للتوسع في الخدمة، ويتم حالياً توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعى ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.4 مليون وحدة سكنية، حالياً على مستوى الجمهورية.

كما لفت وزير البترول إلى الطفرة الكبيرة والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي تنفيذا للمبادرة الرئاسية، حيث تم مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال اخر عام ونصف، لتصل الي اكثر من 850 محطة تخدم حائزي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حالياً نحو 450 الف سيارة، وجار دخول نحو 150 محطة أخرى إلي الخدمة، مؤكداً أن انتشار المحطات في مختلف المناطق يشجع ويحفز المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأضاف أن العامل الرئيسي في زيادة إقبال المواطنين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي هو برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتصحيح اسعار الوقود والذى أعاد الغاز الطبيعي الي مكانته كوقود أساسى منخفض التكلفة ضمن منظومة توفير الوقود واستهلاكه محلياً .