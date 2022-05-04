شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 107.97 دولار لبرنت و105.41 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء ، 107.97دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 105.41 دولار للبرميل.

وكشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وتبين أنها تتضمن فرض حظر على شراء النفط الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير، إن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه في إطار الحزمة السادسة سيتم أيضا حظر بث ثلاث قنوات تلفزيونية حكومية روسية رئيسية، كذلك لفتت المسؤولة إلى أن المفوضية اقترحت فصل 3 بنوك روسية أخرى، بما في ذلك "سبيربنك"، عن منظومة الدفع "سويفت"، حيث تقوم المفوضية الأوروبية باقتراح تفاصيل القيود، ومن المتوقع أن ينظر ممثلو الاتحاد الدائمون في المقترحات هذا الأسبوع.

من جانبه قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي: نحاول تجنب التصعيد في مولدوفا ومن واجبنا دعمها، فيما قال السفير الأوكراني: لن ننضم إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.