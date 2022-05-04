شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 اخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصرى، عقب تحرك الأسعار نحو الارتفاع بقيمة 10 جنيهات، ويترقب السوق العالمى للذهب تطورات خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما سيؤثر على حركة المعدن الأصفر الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر :

عيار 18 سجل 986 جنيها.

عيار 21 سجل 1150 جنيها.

عيار 24 سجل 1314 جنيها.

الجنيه الذهب 9200 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء شهدت تراجع في البورصة العالمية مع زيادة العائدة على سندات الخزانة الأميركية ورفع وشيك لسعر الفائدة، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس، وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 865.31 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1866.10 دولار للأونصة.وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام اليوم الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمركزي الأميركي قرارها اليوم الأربعاء.وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع سعر الفائدة في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.