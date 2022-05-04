شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع اليوم 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، لمستويات 1868 دولار للأونصة، إلا أن أسعار الذهب في مصر سجلت مستويات مرتفعة 10 جنيهات عند المقارنة بتداولات الذهب صباح أمس الثلاثاء، وذلك بسبب رفع الأسعار من قبل التجار دون الالتزام بسعر الشاشة العالمية للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر : عيار 18 سجل 986 جنيها.

عيار 21 سجل 1150 جنيها.

عيار 24 سجل 1314 جنيها.

الجنيه الذهب 9200 جنيها

أسعار الذهب تشهد تراجع ملحوظ في البورصات العالمية وذلك مع اقتراب البنك الفيدرالي الأمريكي من إقرار رفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء بنسبة 0.5% وهو ما دفع الدولار للصعود لأعلى مستوى في 20 سنة أمام العملات الأخرى وهذا ضغط على أونصة الذهب لتنزل لمستوى 1868 دولار مقابل مستويات 1896 دولار مطلع هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها المصنعية أو الضريبة مما يجعل سعر جرام الذهب يضاف عليه قرابة 60 جنيها تقريبًا متوسطة مصنعية للجرام.