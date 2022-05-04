شكرا لقرائتكم خبر عن مين بيشتغل أكتر الستات ولا الرجالة.. 43.6 ساعة للذكور و38.2 للإناث أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط ساعات العمل الأسبوعية، وفقا لمؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر، وكشفت تلك البيانات أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور أعلى من الإناث، حيث بلغ المتوسط 43.6 ساعة بالنسبة للذكور مقارنة بـ 38.2 ساعة بالنسبة للإناث.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط "48.3 ساعة"، ثم العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط 47.4 ساعة يليها العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط 46.2 ساعة.

وسجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال 43.4 ساعة بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص "داخل المنشآت" "46.9 ساعة".

وتؤكد مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر أن نسبة المشتغلين بشكل دائم بلغت 69.2% خلال عام 2021 من إجمــالي المشتغلين "15 سنة فـأكثر" مقابل 68.3% خلال عام 2020 وبنسبة زيادة حوالى 0.9%، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65.6%، بينما بلغت 89.2% للإناث خلال عام 2021.

وسجلت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.3% خلال عام 2021 من إجمالي المشتغلين "15 سنة فأكثر"، وكانت النسبة بين الذكور 39.5%، بينما بلغت 71.7% للإناث خلال عام 2021.