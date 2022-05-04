شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الحديد والصلب فى مصر اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركات الحديد والصلب تطبيق خفض على أسعار طن الحديد فى مصر بأكثر من من 800 جنيه فى الطن، ويسرى التراجع الجديد فى أسعار الحديد مايو الجارى وذلك بعد أن سجلت الأسعار مستويات قياسية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع خامات الإنتاج.

وأعلنت شركات إنتاج الحديد فى مصر خفض أسعارها بداية من مايو 2022، وأبلغت شركة حديد مصر ستيل عملاؤها بأن سعر الطن 18900 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، وبلغ سعر الحديد اللفائف 19170 جنيها.

وابلغت شركة السويس للصلب العملاء بأن أسعار طن الحديد فى المصنع 19100 جنيه شامل القيمة المضافة، وحديد المصريين 19100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بداية من مايو 2022، وبلغ طن حديد بشاى 19120 جنيها.

وسجل سعر طن حديد الجارحى 19000 جنيه للطن وأخيرا شركة حديد عز خفضت أسعار الحديد 19170 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.