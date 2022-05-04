شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنتاج مشروعات بركة غليون للاستزراع السمكى بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنـتاج السمكي عام 2020، وفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نسبته 78.9٪، يلـيه الإنتاج بالبحيرات بنسبة 11.8٪ ثم الإنتاج بالمياه البحرية بنسبة 5٪، فالمياه العذبة بنسبة 4٪، وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.3٪ من إجمالى الإنتاج السمكى.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة "للاستزاع السمكي بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ من الإسماك البحرية بلغ 200 طن، ومن الإسماك المياه العذبة 2000 طن وبلغ إنتاج الجمبرى 1140 طن".

وسجل الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس نحو 0.3 مليون زريعة، ومن القاروص 3 مليون زريعة ومن الجمبرى 530 مليون زريعة، كما بلغ الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد نحو 123 طن.

وإجمالا جاءت مجموعة الأسماك العظمية في المرتبة الأولى في الإنتـاج السمكي "بلطى، بورى، دنيس، قاروص، موسى، مرجان.." بنسبة 98.1٪، يليها القشريات "جمبرى، كابوريا ،.." بنسبة 0.8٪ ثم الأصناف الأخرى بنسبة 0.7٪ يليها الرئويات "قواقع ومحار" بنسبة 0.3٪ ثم الرخويات "سبيط" بنسبة 0.1٪ من إجمالي الإنتاج السمكي.

وارتفعت كمية الإنتاج السمكى بالمصايد الطبيعية "المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة" حيث بلغ نحو 418.6 ألف طن عام 2020، مقابل 397 ألف طن عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 5.5%، فيما بلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1.59 مليـون طن عام 2020، مقابل 1.64 مليون طن عام 2019 بنسـبة تراجع بلغت 3٪ عن العام السابق.