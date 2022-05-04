شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع رفع وشيك للفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع زيادة العائدة على سندات الخزانة الأمريكية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 865.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1866.10 دولار للأوقية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام اليوم الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.