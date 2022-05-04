شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد 1% بعد تراجع المخزونات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية أنباء أمس الثلاثاء عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلك الخطط اليوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 105.87 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا أو واحدا بالمئة إلى 103.41 دولار للبرميل.