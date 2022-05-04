شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: ارتفاع طفيف فى الإنتاج المحلى من البقوليات عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت كمية الإنتاج المحلي الإجمالية من البقوليات ارتفاعا طفيفا بنهاية عام 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت كمية الإنتاج المحلي من البقوليات نحو 259 ألف طن عام 2020، مقابل 252 ألف طن العام السابق بنسبة زيادة بلغت 2.8%، ومتوسط نصيب الفرد في السنة 7.9% كجم عام 2020.

وبلغت كمية الإنتاج المحلي من الفول الجاف نحو 125 ألف طن عام 2020، مقابل 101 ألف طن العام السابق بنسبة زيادة بلغت 23.8% ومتوسط نصيب الفرد في السنة 5.6 كجم ونسبة الاكتفاء الذاتي 17.3% عام 2020، فيما بلغت كمية الإنتاج المحلي من المحاصيل السكرية نحو 25.62 مليون طن عام 2020، مقابل 28.07 مليون طن العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 8.7%، ومتوسط نصيب الفرد في السنة 5.5 كجم عام 2020.

وبلغت كمية الإنتاج المحلي من قصب السكر نحو 15.34 مليون طن عام 2020، مقابل 15.82 مليون طن العام السابق بنسبة تراجع 3.2% ومتوسط نصيب الفرد في السنة 5.5 كجم ونسبة الاكتفاء الذاتي 100% عام 2020.

ويؤدي تغير أنماط الاستهلاك من السلع الزراعية إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي من هذه السلع لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة، في ظل النمو السكاني المتزايد في مصر، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لسد الفجوة في كثير من هذه السلع أو الإبقاء عليها دون تدهور كبير فما زالت الفجوة قائمة في عدد من السلع الأساسية مما يترتب عليه اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الفجوة والوفاء بالاحتياجات السكانية المتزايدة.