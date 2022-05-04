شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار 18 عاما.. تعرف على تطور الكثافة السكانية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الكثافة السكانية الكلية في مصر، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا في الفترة من "2005-2022"، حيث بلغت الكثافة السكانية 102.9 مليون نسمة موزعة على 103.3 كيلو متر مربع أوائل عام 2022.



تطور الكثافة السكانية

ويشير تطور الكثافة السكانية إلى أن الكثافة السكانية كانت وفقا لما يلي:

عام 2005 بلغت 70 مليون نسمة موزعة على 70.2 كم مربع.

عام 2006 بلغت 71.3 مليون نسمة موزعة على 71.5 كم مربع.

عام 2007 بلغت 72.9 مليون نسمة موزعة على 73.1 كم مربع.

عام 2008 بلغت 74.4 مليون نسمة موزعة على 74.7 كم مربع.

عام 2009 بلغت 76.1 مليون نسمة موزعة على 76.4 كم مربع.

عام 2010 بلغت 77.8 مليون نسمة موزعة على 78.1 كم مربع.

عام 2011 بلغت 79.6 مليون نسمة موزعة على 79.9 كم مربع.

عام 2012 بلغت 81.6 مليون نسمة موزعة على 81.9 كم مربع.

عام 2013 بلغت 83.7 مليون نسمة موزعة على 84 كم مربع.

عام 2014 بلغت 85.8 مليون نسمة موزعة على 86.1 كم مربع.

عام 2015 بلغت 86.8 مليون نسمة موزعة على 87.1 كم مربع.

عام 2016 بلغت 90.1 مليون نسمة موزعة على 90.4 كم مربع.

عام 2017 بلغت 92.1 مليون نسمة موزعة على 92.4 كم مربع.

عام 2018 بلغت 96.3 مليون نسمة موزعة على 96.6 كم مربع.

عام 2019 بلغت 98.1 مليون نسمة موزعة على 98.4 كم مربع.

عام 2020 بلغت 99.8 مليون نسمة موزعة على 100.1 كم مربع.

عام 2021 بلغت 101.5 مليون نسمة موزعة على 101.8 كم مربع.

عام 2022 بلغت 102.9 مليون نسمة موزعة على 103.3 كم مربع.