شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 75 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير؛ إذ حد الدولار القوي والرفع الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية المعدن النفيس كوسيلة تحوط من التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1854.21 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 16 فبراير. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1854.40 دولار للأوقية.

وظل الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاما؛ مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين من الخارج في حين بلغت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قياسية 3 % لأول مرة منذ ديسمبر 2018.

ومن المتوقع أن تعلن لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قرارها حول سعر الفائدة اليوم الأربعاء بعد اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 % إلى 938.34 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.9 % إلى 2236.43 دولار للأوقية.