شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بدعم البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الإيجابية ومع صعود أسهم البنوك بدعم بلوغ عوائد السندات الحكومية مستويات مرتفعة جديدة تحسبًا لقرارات أسرع برفع أسعار الفائدة.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % مع صعود قطاع البنوك 1.4 %، متصدرًا القطاعات الرابحة.

وأنهت وول ستريت جلسة أمس الأول المتقلبة على ارتفاع، إذ وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3 % للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018 قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يعلن صانعو السياسة رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس. كما بلغت عوائد السندات الألمانية ذرى جديدة.