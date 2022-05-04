شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج المحلى من الحبوب يرتفع بـ6.8% ويتجاوز 22 مليون طن بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الإنتاج المحلي من الحبوب بأنواعها، حيث بلغت كمية الإنتاج المحلي من إجمالي الحبوب نحو 22.37 مليون طن عام 2020، مقابل 20.94 مليون طن العام السابق له بنسبة زيادة بلغت نحو 6.8%، وبلغ متوسط نصيب الفرد في السنة 279.6 كجم.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الإنتاج المحلي من الحبوب توزع بين إنتاج القمح والذي بلغت كمية الإنتاج المحلي منه 9.10 مليون طن عام 2020، مقابل 8.56 مليون طن العام السابق بنسبة زيادة بلغت 6.3%، ومتوسط نصيب الفرد في السنة 156.1 كجم ونسبة الاكتفاء الذاتي 41.4% عام 2020، بالإضافة إلى كمية الإنتاج المحلي من الأرز والتي بلغت نحو 4.80 مليون طن عام 2020، مقابل 3.12 مليون طن العام السابق بنسبة زيادة بلغت 53.8% ومتوسط نصيب الفرد في السنة 29.6 كجم ونسبة الاكتفاء الذاتي 98.3% عام 2020.

ويمثل النمو السكاني المتزايد في مصر وما يرتبط به من تغيرات في أنماط الاستهلاك من السلع الزراعية أحد معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي ذلك إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي من هذه السلع لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لسد الفجوة في كثير من هذه السلع أو الإبقاء عليها دون تدهور كبير فما زالت الفجوة قائمة في عدد من السلع الأساسية مما يترتب عليه اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الفجوة والوفاء بالاحتياجات السكانية المتزايدة.