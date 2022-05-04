شكرا لقرائتكم خبر عن 147 مليار جنيه استثمارات مصر فى وحدات الإسكان عام 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى بناء الوحدات السكنية في مصر نحو 147 مليارا و265 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موزعة بين القطاع العام والخاص.



الوحدات السكنية واستثمارها وفقا للمستوى

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاستثمارات الموجة من جانب القطاع الخاص جاءت في صدارة الترتيب، حيث بلغت نحو 83 مليارا و255 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021، بينما كانت استثمارات القطاع العام نحو 64 مليارا و10 ملايين جنيه في نفس الفترة.

ويشير التوزيع إلى أن الإسكان الفاخر حاز على أعلى قيمة استثمار خلال الفترة المذكورة، حيث استحوذ على 54 مليارا و766 مليون جنيه، يليها الإسكان الاقتصادي بواقع 42 مليار و491 مليون جنيه، ثم الإسكان المتوسط بواقع 40 مليار و999 مليون جنيه، بينما كانت الاستثمارات الموجهة إلى الإسكان فوق المتوسط نحو 9 مليار و9 مليون جنيه وكانت من القطاع الخاص.

وتوجه غالبية استثمار القطاع الخاص إلى تمويل الإسكان المتوسط بقيمة 35 مليار جنيه، يليه الإسكان الاقتصادي بقيمة 25 مليارا و764 مليون جنيه، وأخيرا فوق المتوسط بنحو 9 مليار جنيه، أما القطاع العام فقد وجه 41 مليارا و992 مليون جنيه لصالح الإسكان الفاخر، ثم 16 مليارا و727 مليون جنيه للإسكان الاقتصادي، وأخيرا 5 مليارات و290 مليون جنيه للإسكان المتوسط.