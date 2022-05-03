شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق مرتفعة بعد جلسة متقلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الثلاثاء بعد جلسة متقلبة تذبذبت فيها كل المؤشرات الرئيسية للأسهم بين الصعود والهبوط بينما تترقب السوق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا قبيل إعلان متوقع من البنك المركزي الأمريكي غدا الأربعاء. وارتفعت ثمانية من القطاعات الأحد عشر الرئيسية المدرجة في المؤشر ستاندد اند بورز 500 القياسي، وقادت أسهم الطاقة والشركات المالية المكاسب.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين أمس اليوم الثلاثاء. ويتوقع المتعاملون فرصة بنسبة 99.9 في المئة لزيادة في أسعار الفائدة قدرها 50 نقطة أساس في ختام الاجتماع غدا.

وتبقى الأضواء مسلطة على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لتعليقات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية للبنك المركزي.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 20.04 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 4175.42 نقطة في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 25.99 نقطة، أو 0.21 بالمئة، لينهي الجلسة عند 12562.01 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 56.27 نقطة، أو 0.17 بالمئة، ليغلق عند 33117.77 نقطة.