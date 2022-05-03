شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنتهى من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.3 تريليون جنيه بجميع محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحكومة من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.3 تريليون جنيه في 22 قطاعا بجميع محافظات الجمهورية، فى حين بلغت قيمة المشروعات المنتهية والجارى تنفيذها نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021)

وتصدر قطاع البترول والثروة المعدنية قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات، حيث بلغت الاستثمارات في القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، والذي بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليارات جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2021.

وعملت الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية مما يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها.

وساهمت حجم المشروعات الضخمة التى نفذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية فى توفير وظائف لإعداد كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.