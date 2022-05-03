شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار "برنت" عند 104.97 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة اليوم الثلاثاء إذ غطت مخاوف الطلب الناتجة عن إغلاقات في الصين لاحتواء كوفيد-19 على احتمال حظر أوروبي على الخام الروسي.

وتجري بكين حملة اختبارات للسكان لتفادي إغلاق على غرار ما شهدته مدينة شنغهاي على مدار الشهر المنصرم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.61 دولار، أو 2.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.76 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 102.41 دولار للبرميل.

وقال جاري كانينجام مدير التداولات في تراديشن انريجي "توجد بواعث قلق حقيقية بشأن هل الطلب الصيني، الذي هو عامل ضخم في الطلب العالمي، سيبقى قويا في 2022."

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب، إن تحركات الأسعار من المرجح أن تبقى متقلبة بينما يدرس المستثمرون تأثير الإغلاقات في الصين مقابل عقوبات نفطية يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على روسيا وقبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء.

وتترقب السوق أيضا أحدث جولة من تقارير المخزونات والإمدادات البترولية في الولايات المتحدة. وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره بشأن المخزونات في وقت لاحق اليوم تعقبه أرقام حكومية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.