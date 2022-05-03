شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تبحث جذب الاستثمارات مع كبرى الشركات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المملكة أضخم سوق تقني ورقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 40 مليار دولار

يستهل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه والوفد المرافق له غدًا سلسلة من الاجتماعات مع كبرى الشركات التقنية ومراكز البحث والتطوير والابتكار وشركات الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز مكانة المملكة كأكبر وأسرع وأعلى اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترسيخًا لمكانة المملكة الريادية كونها مركزاً اقليمياً للتقنية وقلباً للابتكار، وجذب الاستثمارات إلى المملكة من خلال بناء شراكات إستراتيجية لتعزيز ونمو الاقتصاد الرقمي والابتكار واقتصاد الفضاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتسعى المملكة -كونها أضخم سوق تقني ورقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 40 مليار دولار، والدولة الأسرع نمواً في تقرير التنافسية الرقمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي وحصولها على المركز الثاني، وأسرع 10 دول نمواً في التقنيات المالية والمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية- إلى تقوية أوجه التواصل والعلاقات مع الدول الرائدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد المبادرات والاستثمارات التي أعلنتها المملكة في مؤتمرleap22 دليلًا على عزمها للمضي في تعزيز وبناء اقتصادها الرقمي وتحولها إلى اقتصاد قائم على الابتكار، وتوسيع الأثر لخدمة البشرية، والحفاظ على كوكب الأرض، وتنمية وازدهار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.