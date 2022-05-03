شكرا لقرائتكم خبر عن 106.36دولار لبرنت ..تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،106.36 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 104.67 دولار للبرميل.

ومع استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، يسعى الغرب لدعم موقف كييف بكافة الطرق فمع إمدادها بالأموال والسلاح، يتم دراسة فرض المزيد من العقوبات. ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن دبلوماسيين قولهما إن هناك إمكانية فرض حظر على واردات النفط الروسى إلى الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية العام - تماشيا مع الالتزام البريطاني.

وأوضحت الصحيفة أنه تم التلميح إلى هذا التطور بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى نهاية هذا الأسبوع.

ويعد الاتحاد الأوروبى حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا من المتوقع أن تستهدف النفط الروسى والبنوك الروسية والبيلاروسية والأفراد والشركات.

وأجرت المفوضية، التى تنسق استجابة الاتحاد الأوروبي، محادثات مع مجموعات صغيرة من دول الاتحاد الأوروبى وتهدف إلى تشديد خطتها للعقوبات فى الوقت المناسب من أجل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبى فى بروكسل يوم الأربعاء.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع وزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى فى العاصمة البلجيكية غدا لمناقشة القضية.

وقال الدبلوماسيون أن بعض دول الاتحاد الأوروبى تمكنت من إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولًا أخرى، ولا سيما الأعضاء فى الجنوب، كانت قلقة بشأن التأثير على الأسعار.

وقال الدبلوماسيون أن ألمانيا، وهى من أكبر مشترى النفط الروسي، تبدو مستعدة للموافقة على وقف الإنتاج فى نهاية عام 2022.

لكن دولاً من بينها النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا لديها تحفظات.

وقال مستشار المستشار أولاف شولتز إن ألمانيا تؤيد حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية لكنها تحتاج لبضعة أشهر لتأمين البدائل.