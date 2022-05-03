شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 تراجع كبير باكثر من 30 دولارا لتنزل أونصة الذهب اليوم إلي مستويات 1857 دولارا مقابل 1885 دولارا، وذلك بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، وهو ما تسبب في تراجع أسعار الذهب في مصر حوالي 20 جنيها.

أسعار الذهب اليومعيار 18 يسجل 977 جنيها

عيار 21 يسجل 1140 جنيها

عيار 24 يسجل 1303 جنيها

أونصة الذهب 9120 دولار

سعر الذهب عيار 21

شهدت الذهب اليوم في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر تراجع بحوالي عشرون جنيها لتهبط الأسعار إلي 1140 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بدون إضافة مصنعية للذهب وقد نشهد تراجع أو ارتفاع في الساعات القادمة مع تغير أسعار الذهب في البورصات العالمية وكذلك تطورات أسعار الدولار.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجيل مستويات 977 للجرام ويترقب السوق اي تطورات في السعر العالمي أو الدولار في مصر، وسعر الذهب عيار 18 المسجل آلان في السوق هرتفع للغاية وينطوي على مخاطرة عند الشراء.





أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

يعد عيار 24 هو المكون الرئيسي في السبائك ورصدنا الأيام القليلة الماضية زيادة في الطلب على ذهب السبائك رغم تسجيله مستويات 1303 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.