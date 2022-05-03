شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مياه البحيرة" يتفقد روافع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، رافع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، للاطمئنان علي سير العمل بالروافع والشبكات أثناء أيام عيد الفطر المبارك.

وشملت الجولة مرورا على رافع صرف صحي العزيز عثمان بمدينة دمنهور والذى يعد من أكبر الروافع من حيث عدد التغطية، حيث يخدم أكثر من 65%من سكان مدينة دمنهور.

وقال رئيس شركة مياه البحيرة، إن المشروع منفذ ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والممول من الاتحاد الأوروبي.

كما تفقد مراكز شحن العدادات مسبقة ضمن توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، باستمرار العمل خلال أيام العيد تحسبا لأى مشكلات قد تواجه السادة المواطنين وسرعة حلها.

وشدد علي اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأمينية لجميع العاملين بالشبكات وروافع الصرف الصحي مطالبا بمضاعفة الجهد فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

كما أكد المهندس حمدى الخولى رئيس قطاع المياه ورئيس وحدة مشروعات الاتحاد الأوربي أن العمل متواصل خلال أيام العيد، وتواجد جميع الأطقم الفنية والتشغيل والصيانة بمواقع العمل، وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة بالتنسيق مع الشركة القابضة.