شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بدعم البنوك ونتائج أعمال إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الإيجابية ومع صعود أسهم البنوك بدعم بلوغ عوائد السندات الحكومية مستويات مرتفعة جديدة تحسبا لقرارات أسرع برفع أسعار الفائدة.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش مع صعود قطاع البنوك 1.4 بالمئة، متصدرا القطاعات الرابحة.

أنهت وول ستريت جلسة أمس الاثنين المتقلبة على ارتفاع، إذ وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى ثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2018 قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يعلن صانعو السياسة رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس. كما بلغت عوائد السندات الألمانية ذرى جديدة.

وتقدم سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 2.4 بالمئة، إذ أعن عن زيادة 19.2 بالمئة في صافي الدخل الفصلي بدعم ارتفاع كبير في أنشطة التداول، وأبقى على أهدافه للعام 2025.

وارتفع سهم مجموعة الطاقة بي.بي 1.6 بالمئة، إذ عززت برنامجها لإعادة شراء الأسهم بعد أن ارتفع صافي الربح إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.