أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تتراجع 20 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2022، بالسوق المصر.

وهبطت أسعار الذهب من مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها أمس الإثنين عند 1160 جنيها إلي 1140 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

يأتي هذا بالرغم من تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1857 دولار للأونصة.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" قائمة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وجاءت على النحو التالي:

عيار 18 سجل 977 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 1140 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1303 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 9120 جنيها

وعلى المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على الذهب، وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.