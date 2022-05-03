شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 1140 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 تراجع أسعار الذهب بالسوق المصري لتنزل الأسعار من مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها أمس عند 1160 جنيها لتهبط إلي 1140 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، رغم تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1857 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 977 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 1140 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1303 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 9120 جنيها

على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على الذهب، وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من الشهر الجاري وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ويبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفردالي مستعدون لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمواجهة التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم مما شكل ضغطا على الطلب على الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب واحد في المئة يوم الجمعة بعد تراجع الدولار الأميركي لكنه أنهى شهر أبريل نيسان بانخفاض طفيف بسبب الرهان على تشديد البنك المركزي الأميركي سياسته.