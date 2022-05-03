شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسوق جهاز تنمية المشروعات أفكار الشباب بعد تنفيذها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفذ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة خطة طموحة للتوسع فى تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية وتطوير مهارات أصحاب المشروعات وتدريبهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها لتتمكن من المنافسة محليا وعالميا مما يسهم فى زيادة انتاج هذه المشروعات ويعمل على تعميق التصنيع المحلى وهو ما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على منتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف المنتجات مما يؤدى إلى تقليل الواردات ويسهم فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى.

ومنذ بداية 2022 قام جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الاليكترونية مثل جوميا وأمازون بإتاحة الفرص التسويقية الواعدة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة من اصحاب المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية وتقوم أفرع الجهاز فى المحافظات بعقد دورات تدريبية مجانية متخصصة فى مجال التسويق الإلكترونى وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الممولة من الجهاز أو من أى مصادر اخرى لتأهيلهم فى مجال التسويق الإلكترونى والعرض الاحترافى للمنتجات حيث تلقى المئات من أصحاب المشروعات هذه الدورات فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبنى سويف والمنيا ومدينة العاشر من رمضان وجارى عرض منتجاتهم فى كبرى مواقع التسويق الإلكترونى التى تعاقد معها الجهاز.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تقديم خدمات فنية متكاملة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومساعدتهم فى مختلف مراحل تأسيس المشروع من خلال وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات والتى قدمت ما يزيد على 482 ألف خدمة للمواطنين خلال السنوات السبع الماضية منها ما يزيد على 103 ألف رخصة نهائية لمشروعات جديدة وما يزيد على 4 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى واستكمال اوراقها حتى تتمكن من العمل فى استقرار وتحصل على مختلف اوجه الدعم التى تمنحها الدولة من خلال قانون تنمية المشروعات الجديد. وأضافت أنه يتم مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع من خلال التنوع فى منافذ التسويق حيث شارك ما يزيد على 22 ألف عارض فى حوالى ألف معرض ونجحوا فى تحقيق تعاقدات ومبيعات زادت على نصف مليار جنيه.

وأضافت جامع أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير آلياته للوصول للمواطنين خاصة بالقرى والمراكز البعيدة فى الصعيد والمحافظات الحدودية حيث أطلق الجهاز وحدة تطوير المشروعات المتنقلة التى قدمت خدماتها الفنية والارشادية للآلاف من أصحاب المشروعات ومازالت بهدف توعيتهم بخدمات الجهاز التمويلية والتسويقية والفنية وتشجيعهم على الاستفادة منها فى تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها أو إقامة مشروعات جديدة.