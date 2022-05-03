6 خدمات يقدمها مكتب حماية حقوق الملكية أبرزها الترخيص لـ"مقاهى البلاى ستيشن"

القاهرة - سامية سيد - تدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير صناعة البرمجيات من خلال نشر وزيادة الوعى الاجتماعى حول شئون وقضايا الملكية الفكرية، من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذى يهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر الخاصة بالبرمجيات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويقدم المكتب خدمات وأنشطة وممارسات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية وهي:

1- خدمات الإيداع والتسجيل لمصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات وإصدار الشهادات الخاصة بها.

2- إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات والجهات والمنشآت المختصة بمجال تداول مصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات بكافة صورها وأشكالهاـ وإصدار تراخيص مقاهى الانترنت والبلاى ستيشن.

3- قيد التصرفات الواردة على مصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات وتسجيل عقود تراخيص أو استغلال البرمجيات بأى صورة من الصور

4- إصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول لمصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات.

5- التفتيش على كافة الشركات والجهات ومقاهى الأنترنت والمنشآت فيما يتعلق بحماية مصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات.

6- تقديم الخبرة الفنية للنيابات والمحاكم بشأن القضايا المتعلقة بالبرمجيات وقواعد البيات بكافة أشكالها وأنواعها.

ويطبق مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2005 ورقم 2202 لسنة 2006 وقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 107 لسنة 2005 والكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2007 الصادر من المستشار النائب العام فيما يخص حماية مصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات.

يذكر أن مكتب حقوق الملكية الفكرية حصد العديد من منها شهادة الايزو 9001:2008 عن جودة خدمات الملكية الفكرية وتطبيق معايير الجودة الشاملة الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO ومقرها جنيف فى سويسرا، وحصل على المركز الثانى على مستوى الدولة كأفضل منفذ حكومى يقدم خدمات للجمهور عام 2009.