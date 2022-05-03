شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 316 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها فى 2021 والمستوى الاقتصادى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حكومية، عن حجم الوحدات السكنية التي تم تنفيذها خلال العام المالي "2020/2021" حيث بلغ إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة نحو 316 ألفا و27 وحدة سكنية، موزعة بين مستويات أربعة هي الإسكان الاقتصادي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر والمنخفض.



الوحدات السكنية طبقا للمستوى

ويشير التوزيع العددى لنوعية الوحدات السكينة المنفذة وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن العام "2020/2021" شهد تنفيذ 148 ألفا و787 وحدة سكنية مستوى اقتصادى ليحتل صدارة القائمة، يليها 123 ألف و705 وحدة سكنية للمستوى المتوسط، ثم الوحدات السكنية الفاخرة بإجمالى 26 ألفا و343 وحدة سكنية، والمستوى فوق المتوسط بواقع 17 ألفا و144 وحدة سكنية، وأخيرا 48 وحدة إسكان منخفض.

وقالت بيانات الإحصاء، إن القطاع العام نفذ 146 ألفا و229 وحدة سكنية، مقابل 169 ألفا و798 وحدة سكنية، بإجمالى 316 ألفا و27 وحدة سكنية.

وتتبنى الدولة خطة طموحة من أجل توفير السكن اللائق للمواطنين بمستويات مختلفة، موزعة بين مستوى متوسط وفوق المتوسط والاقتصادى، واستطاعت هذه الخطة أن تستوعب عددا كبيرا من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية لائقة، ومن بين هذه الخطط مشروع الإسكان المتوسط لسكن مصر ودار مصر وجنة.