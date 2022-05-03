شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس للتكنولوجيا ترد على "المركزي للمحاسبات" بخصوص عقود جامعة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وردت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، أنها تسلمت خطاب هيئة الرقابة المالية يوم 24 مايو عام 2021 بعد تحويل عقود التأجير التمويلي المبرمة مع جامعة 6 أكتوبر إلى مديونية مباشرة بين الشركة والجامعة، مضيفة أن مجلس الإدارة وافق على توصية لجنة المراجعة بالموافقة على تكاليف مكتب مور إيجيبت بتقديم إعداد دراسة بخصوص توضيح جميع الجوانب المالية والمحاسبية والقانونية للموضوع، وعرضها على لجنة المراجعة لدراستها وعرض توصياتها على مجلس الإدارة، كما قرر المجلس استطلاع رأس الهيئة بخصوص تحويل عقود التأجير التمويلي السارية إلى عقود مديونية مع جامعة 6 أكتوبر، ولحين ذلك تعليق تنفيذ قرار مجلس الإدارة السابق بهذا الخصوص.
أوصى المركزي للمحاسبات، شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بتفعيل باقي الأنشطة الواردة بالنظام الأساسي للشركة لتعظيم إيراداتها وتحقيق أغراضها، وردت الشركة أنه سيتم دراسة تفعيل العديد من أغراض الأنشطة المدرجة بالنظام الأساسي.